Брюссель, , 10:00 — REGNUM В Бельгии впервые выявлен случай загадочного гепатита у детей, сообщил институт здравоохранения Sciensano.

Заболел ребенок 10 лет.

«Это случай острого заболевания печени у ребенка, который напоминает случаи в Великобритании», — отметил вирусолог Стивен Ван Гухт, передает HLN.

На сегодняшний в мире зарегистрировано не менее 169 случаев странного гепатита, большинство из которых приходится на Соединенное Королевство (114).

Также выявлены случаи в Испании (13), США (9), Израиле (12), Ирландии (5), Дании (6), Нидерландах (4), Норвегии (2), Италии (4), Франции (2).

Все пациенты — в возрасте от 1 месяца до 16 лет.