Харьков, Украина, 24 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. К Пасхе российские военнослужащие доставили более 160 тонн гумпомощи нуждающимся жителям Изюма и Купянска Харьковской области. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

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«Российские военнослужащие в ходе проведения военной спецоперации доставили гумпомощь, в т.ч. пасхальные куличи, в города Купянск и ИзюмХарьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил РФ данная гумпомощь общим объемом более 160 т на грузовых автомобилях доставлена наиболее нуждающихся жителям», — отмечается в сообщении.

Так, в Купянск военные привезли более 60 т продуктов, в том числе 2 тыс. куличей и освященные яйца. В перечень доставленных товаров вошли также сахар, крупы, сгущенное молоко. В Изюм доставлена гумпомощь общим весом более 100 т. В том числе привезли крупы, тушенку, средства личной гигиены, муку, подгузники для детей, сладости.