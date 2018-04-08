НМ ЛНР: киевские боевики готовят на Пасху провокацию с ракетами «Точка-У»
Вооруженные украинские формирования готовят на Пасху провокацию с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», ракеты которых будут направлены киевскими бовиками на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы, для того, чтобы впоследствии обвинить в этом Народную милицию (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
В Иркутске 24 апреля, во время празднования Пасхи, будут усилены меры безопасности.Читайте также: Иркутск готовится к Пасхе
В Болгарии назвали среднюю стоимость «пасхальной корзины»
В текущем году набор продуктов для стола на праздник православной Пасхи в Болгарии будет стоить в среднем на 22% дороже, чем в 2021-м.
Жителей Пензенской области приглашают помолиться в заброшенных храмах
Жителей Пензенской области приглашают принять участие в акции «Пасха в каждом храме», в рамках которой верующих на Светлой седмице призывают помолиться в полуразрушенных и заброшенных российских храмах или рядом с ними, если внутри не представляется возможным.
На Ставрополье освятили пасхальные куличи — фоторепортаж
Для того чтобы люди могли приобрести освященные куличи прямо в магазинах, куличи освящаются непосредственно на предприятиях, занимающихся их производством.
По сложившейся традиции накануне Пасхи настоятель храма пророка Ильи посёлка Кирова иерей Сергий Божко освятил куличи на ставропольском хлебном предприятии. Иерей Сергий Божко совершил благодарственный молебен и благословил сотрудников предприятия на предстоящие пасхальные хлопоты.
В пасхальную ночь в Москве продлят работу общественного транспорта
В Москве в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля продлят работу всех видов городского общественного транспорта.
Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов к Пасхе
При покупке кулича к Пасхе стоит обратить внимание на верхушку изделия из теста, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор в преддверии праздника.
На Пасху нижегородцев обещают угостить гигантским куличом и царь-пасхой
Нижегородская митрополия обещает угостить жителей и гостей Нижнего Новгорода гигантским куличом и огромной пасхой, которые изготовят в честь одного из главных православных праздников — Пасхи.
Во время празднования православной Пасхи президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в одном из храмов.
«Мы ожидаем, что он посетит храм на Пасху, как он это традиционно делает», — сказал представитель Кремля, говоря о планах главы Российского государства на этот праздник.