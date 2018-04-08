Весь православный мир находится в ожидании важнейшего христианского праздника — Пасхи. В 2022 году Светлое Христово Воскресение отмечается 24 апреля. Впервые за последние два года богослужения будут проводиться без карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Один их храмов традиционно посетит президент России Владимир Путин.

Тяжелее всех приходится сейчас заложникам украинских боевиков. Христиане как могут поддерживают своих братьев и сестер. Более чем 32 000 беженцев помогает Русская православная церковь в России.

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» в Мариуполе. Предполагается забрать раненых и тела погибших, а также оказать помощь в выводе мирных жителей.

Подробности о том, как православные готовятся к Пасхе Христовой, — в трансляции ИА REGNUM.

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