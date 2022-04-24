Киев, , 08:44 — REGNUM ВСУ используют заградительные отряды для пресечения дезертирства, рассказал сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.

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Моральное состояние его 57-й мотопехотной бригады «было не очень хорошее, со временем становилось все хуже», добавил он. С февраля они не получали денег, были проблемы с едой.

«Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать», — рассказал он РИА Новости.

Командование не нашло лучшего способа поднять боевой дух, кроме как прислать заградительные отряды — после того, как многие военные начали складывать оружие и переходить на сторону ЛНР, добавил он.