Москва, , 04:40 — REGNUM Сезон речной навигации в Москве стартует 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Москва река

«Праздничное открытие речной навигации уже в это воскресенье на Северном речном вокзале», — говорится в сообщении.

Организаторы обещают живую музыку, тематические квесты, мастер-классы, экскурсии в здании вокзала, а также анимацию для детей и детские лекции по ПДД и правилам поведению у воды.

Также сообщается, что с 24 апреля Музей транспорта Москвы будет проводить на Северном речном вокзале новую экскурсию «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Участники смогут ознакомиться со зданием вокзала и историей его строительства. Кроме того, можно будет посмотреть на виды на Москву с крыши вокзала.

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