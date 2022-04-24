Вашингтон, 24 апреля, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Действующая администрация США разрушает страну и ведёт её в ад. Об этом 24 апреля заявил бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр (штат Огайо).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страна следует в ад», — сказал Трамп.

По его словам, действующий президент США Джо Байден «не понимает, что происходит» и здоровается с пустотой.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден снова протянул руку для рукопожатия пустоте после окончания своей речи в Сиэтле (штат Вашингтон).

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