Ереван, , 02:15 — REGNUM В отношении пророссийского активиста, блогера и лидера движения «Азатагрум» (Освобождение) Мики Бадаляна сняли все обвинения и отпустили после задержания следственным комитетом Армении. О своём освобождении блогер написал в Telegram-канале.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Мика Бадалян с соратниками ранее сорвал антироссийскую акцию у посольства Российской Федерации в Ереване. Вместе с тем задержание блогера с этим инцидентом не связано. Обвинение выдвинуто по статье «ложное сообщение о террористическом акте».

«Победа! Все обвинения сняты! Я на свободе!», — поделился Бадалян.

Однако сам Бадалян отмечал, что его задержали именно за участие в акции «против поднятия украинского флага в Армении».

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