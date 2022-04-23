Москва, 24 апреля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. На пасхальную службу в храм Христа Спасителя приехал президент России Владимир Путин. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Традиционно президент встречает праздник Пасхи в этом храме Христа Спасителя. Рядом с ним мэр Москвы Сергей Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пасхальное богослужение проходит в храме Христа Спасителя. Торжественное богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.