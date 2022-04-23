Киев готовит ряд провокаций с целью очернить Россию — Мизинцев
Москва, 23 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом, об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 23 апреля на брифинге.
По его словам, в районе одесского порта «Южный» спецслужбами Украины планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее о возможности подобного развития событий заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он указал на то, что на такие провокации может пойти Запад с целью впоследствии обвинить Россию.
Кроме того, Мизинцев обратил внимание на то, что в Лисичанске Луганской Народной Республики готовится провокация совместно со спецслужбами Великобритании.
Читайте также: Письмо из Киева: украинские солдаты грабили и убивали в Буче десять дней