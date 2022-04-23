Лион, Франция, 23 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. 23 апреля в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» футбольный клуб «Лион» в матче 34-го тура французской Лиги 1 2021/22 разгромил «Монпелье». Основное время встречи завершилось со счетом 5:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мусса Дембеле

Забитыми мячами в составе «Лиона» отметились Мусса Дембеле (26’), Тиаго Мендес (43’), Уссем Ауар (64’ Тиаго Мендес, 90+2’ Карл Токо-Экамби) и Карл Токо-Экамби (68’ Лукас Пакета). Голы «Монпелье» забили Эли Ваи и Тежи Саванье на 45+2-й и 45+4-й минутах соответственно.

Стартовые составы команд:

«Лион»: Поллерсбек, Люкиба, Милагрес, Густо, Да Сильва (Боатенг, 36’), Ауар, Пакета (Рен-Аделаид, 85’), Мендес, Токо-Экамби, Дембеле, Тете (Баркола, 65’).

«Монпелье»: Омлин, Суке (Джоаккини, 85’), Сако, Ойонго (Эстев, 75’), Коцца, Жермен (Мавидиди, 66’), Саванье, Ферри, Шотард (Леруа, 75’), Кабелла (Молле, 75’), Ваи.

На данный момент «Лион», одержав четырнадцатую победу и набрав 52 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Монпелье» с 42-мя очками располагается на одиннадцатой позиции.