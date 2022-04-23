Анкара, 23 апреля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что российские компании могут продолжать вести бизнес в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания из России хочет вести бизнес, она должна соблюдать турецкие законы и нормы международного права», — цитирует ТАСС Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия опередила остальные страны по числу введенных против нее запретительных мер.