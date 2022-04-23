Сент-Этьен, Франция, 23 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 34-го тура французской Лиги 1 2021/22 с «Сент-Этьеном».

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Матч пройдет в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Сент-Этьен»: Поль Бернардони, Микаэль Наде, Тимоте Колодзейчак, Иван Масон, Габриэль Сильва, Эльяким Мангля, Лукас Гурна-Дуат, Буанга Дени, Махди Камара, Риад Будебуз, Вахби Хазри.

«Монако»: Александр Нюбель, Аксель Дисаси, Бенуа Бадиашиле, Кайе Энрике, Вандерсон, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Александр Головин, Кевин Фолланд, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 22-х турах чемпионата Франции, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету россиянина три ассиста в семи встречах.