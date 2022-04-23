Дортмунд, Германия, 23 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Сегодня, 23 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в центральном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет дортмундскую «Боруссию». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария» (расстановка 4-2-3-1): Мануэль Нойер – Альфонсо Дэвис, Тео Эрнандес, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар – Йозуа Киммих, Леон Горецка – Кингсли Коман, Томас Мюллер, Серж Гнабри – Роберт Левандовски.

«Боруссия» (расстановка 3-4-2-1): Марвин Хитц – Эмре Джан, Мануэль Аканджи, Дан-Аксель Загаду – Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Юлиан Брандт, Мариус Вульф – Рейниер Карвалью, Марко Ройс – Эрлинг Холанд.

В последний раз «Боруссия» и «Бавария» играли между собой 4 декабря в матче четырнадцатого тура чемпионата Германии. Тот матч завершился минимальной победой мюнхенской команды со счетом 3:2, а забитыми мячами отметились Юлиан Брандт (5’ Джуд Беллингем), Роберт Левандовски (9’ Томас Мюллер, 77’ пенальти), Кингсли Коман (44’) и Эрлинг Холанд (48’ Джуд Беллингем).