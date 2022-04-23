Москва, , 16:26 — REGNUM Культовые фильмы футуроспективы Вертова покажут с 22 по 29 апреля в московских кинотеатрах сети «Каро». В 2021 году проект «Каро. Арт» запустил беспрецедентную серию кинопоказов фильмов Дзиги Вертова. Крупнейшее собрание кинолент великого советского авангардиста Дзиги Вертова и мастеров его документальной школы было впервые показано в России и мире, за время футуроспективы фильмы посмотрели более 1000 зрителей. Футуроспективу откроет найденный и отреставрированный шедевр Вертова «История гражданской войны» 22 апреля.

Манифесты «киноков» навсегда перевернули принципы построения документальных картин и установили правила фиксации «правды жизни» — чистого кино без примеси других искусств. Как рассказали организаторы, в программу футуроспективы «Киноглаз. Киноки. Вертов» войдет 12 немых и звуковых картин, среди которых «Человек с киноаппаратом», «Москва», «Весной» и великая «Годовщина революции», до определенного момента считавшаяся утерянной. «История гражданской войны», ставшая центром футуроспективы 2022 года, была снята Вертовым в самом начале карьеры. Он фиксировал события гражданской войны в России в 1918–1922 годах, оставляя на кинопленке ключевых участников исторического процесса, таких, как Лев Троцкий. Эпическая картина была показана лишь однажды, на закрытом показе Коминтерна в Москве в июне 1921 года. Лишь спустя 100 лет после создания фильм мистическим образом был найден и внимательно восстановлен историком кино Николаем Изволовым. «История гражданской войны» считается выдающимся примером киноискусства и краеугольной работой молодого Вертова, формулирующего для себя принципы кино-правды. В рамках проекта покажут и выпуски знаменитого одноименного журнала. Каждый из них представляет очевидную ценность для киноведения и истории. Например, в «Кино-правду №13» Дзиги Вертова включены интертитры работы художника Александра Родченко. Дуэт двух икон советского авангарда представляет огромный интерес и область для исследований для всех историков искусства. «Кино-правда №19» содержит удивительную подсказку о скорости своей демонстрации в заглавных титрах. Фильм будет показан в оригинальном темпоритме.