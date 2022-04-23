Москва, , 16:24 — REGNUM 23 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Марк Мампаси, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов, Максим Петров, Артем Карпукас, Рифат Жемалетдинов, Гирано Керк, Вильсон Изидор.

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Акош Кечкеш, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Иброхимхалил Юлдашев, Кирилл Кравцов, Алексей Козлов, Альберт Шарипов, Николай Калинский, Дмитрий Стоцкий, Ричи Эннин.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистенты главного судьи – Валерий Данченко и Владимир Миневич.

В последний раз, когда «Нижний Новгород» встречался с «Локомотив», победу одержали «железнодорожники». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.