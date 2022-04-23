Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM 23 апреля «Урал» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Уфой». Основное время встречи, проходившей в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счетом 2:1.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

Первый мяч на экваторе первой половины забил 34-летний румынский нападающий Эрик Бикфалви после передачи Олега Шатова – 1:0. В дебюте второго тайма Даниэль Мишкич удвоил преимущество хозяев – 2:0. Через 27 минут Гамид Агаларов сократил отставание гостей в счете – 2:1. Голевую передачу записали на Эгаша Касинтуру.

Статистика матча («Урал»/ «Уфа»)

Удары 13/11

Удары в створ 8/3

Владение 64%/36%

Угловые 3/2

Нарушения 14/10

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Егорычев, Герасимов, Аугустыняк, Железнов (Гаджимуратов, 78’), Мишкич (Емельянов, 73’), Подберезкин, Шатов (Евсеев, 85’), Бикфалви (Агеев, 85’).

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Йокич, Журавлев (Касинтура, 46’), Фищенко (Емельянов, 85’), Кабутов, Мрзляк (Иванов, 61’), Камилов (Саплинов, 61’), Ортис (Урунов, 46’), Агаларов.

«Урал», одержав пятую победу в сезоне и набрав 24 очка, обошел «Уфу» и поднялся на четырнадцатую позицию. «Уфа» с 21-м очком осталась на пятнадцатой строчке.