Венеция, Италия, 23 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук начнет матч 34-го тура итальянской Серии А 2021/22 «Венеция» — «Аталанта» со скамьи запасных. Игра пройдет в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Стартовые составы команд:

«Венеция»: Ники Маенпяя, Максимлиан Ульманн, Михаэль Свобода, Пьетро Чеккарони, Алеш Матею, Микаэль Кюизанс, Джанлука Бузио, Итан Ампаду, Маттиа Араму, Томас Генри, Дэвид Окерек.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Марио Пашалич, Луис Мурьель, Дуван Сапата.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восемнадцати матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.