Вильнюс, 23 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Памятник советским воинам в Паланге (Литва) облит краской, за порчу забора посольства РФ в Вильнюсе задержана женщина. Об этом 23 апреля сообщил департамент полиции Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

На улице Витауто памятник советским воинам облит синей и желтой краской. Собран материал в соответствии с ч. 2 ст. 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку), отмечается в сообщении.

Также в Вильнюсе за нарушение общественного порядка задержана женщина, которая испачкала забор посольства РФ. Выписан протокол об административном правонарушении.