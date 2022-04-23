Москва, 23 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. К началу третьей мировой войны может привести уничтожение противоспутниковым оружием какой-либо из стран космического аппарата другого государства. Об этом 23 апреля заявил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», — сказал он.

Также глава Роскосмоса отметил, что не стоит верить призывам американской стороны о моратории на испытание противоспутникового оружия, так как самими США уже проведены и закончены необходимые испытания таких систем, которые приняты Вашингтоном на вооружение, и теперь он изображает из себя «голубя мира».

Кроме того, Рогозин добавил, что он опасается того, что в скором времени человечеству придется жить в условиях, когда оружие массового поражения в космосе станет реальностью. При этом он уточнил, что у США существуют такого рода разработки, например, засекреченный мини-шаттл X-37B, способный нести и разведывательные аппараты, и оружие.

«Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», — пояснил гендиректор Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация призывает США обсудить неразмещение оружия в космосе.