Москва, 23 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже фактически стали ядром многополярного мира. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они уже фактически им стали. Важно, что страны БРИКС, а также многие другие государства ориентированы на собственное развитие и конструктивное международное сотрудничество. На уговоры ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть нас открытой критике не поддаётся подавляющее большинство мировых игроков», — сказала она в интервью RT в ответ на вопрос о том, могут ли стать страны БРИКС ядром многополярного мира.

Также Захарова отметила, что России будет и дальше продвигать на мировой арене принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и международного сотрудничества на основе баланса интересов, в первую очередь взаимодействуя в рамках БРИКС, ОДКБ и ШОС, а также с другими своими друзьями и партнёрами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что европейские страны не смогут продержаться без российского природного газа и одной недели.