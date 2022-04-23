Краснодар, 23 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Морское пассажирское сообщение свяжет курорты Краснодарского края с 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона. Скоростной теплоход «Комета» в течение летнего сезона будет курсировать по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Скоростной теплоход «Комета»

«Попасть из одного города в другой можно быстрее, чем на автомобиле и автобусе, так что в условиях летнего курортного сезона теплоход станет удобной альтернативой привычному транспорту», — уточнила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

На скоростном теплоходе время в пути из Новороссийска в Геленджик составит час, из Новороссийская в Сочи — 4,5 часа.

Также с 1 мая по маршруту Сочи–Сухум ежедневно будет курсировать пассажирский катамаран «Грифон».