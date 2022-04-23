Вашингтон, 23 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия.

Sempretops.com Трамп

«Это ложь. Я никогда не брал ответственность», — отметил он в интервью Wall Street Journal.

Ранее New York Times сообщила, что в ее распоряжение поступил телефонный разговор Маккарти, в котором он утверждал, что Трамп признавал некоторую ответственность за события у Капитолия.

6 января 2021 г. толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.