Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Американская нефтесервисная корпорация Halliburton прекратит работу по ряду контрактов в России к 15 мая, 22 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Halliburton Tony Webster

Такое решение принято из-за антироссийских санкций Запада. В марте Halliburton объявила, что будет постепенно сокращать свою деятельность на территории РФ, а также приостановит в стране развитие своего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники, распространило информацию о том, что британская нефтегазовая компания Shell начала отзывать из России своих сотрудников, включая тех, кто работал на совместном предприятии с Газпромом.

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