Вашингтон, 23 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. После окончания своей речи в Сиэтле (штат Вашингтон) президент США Джо Байден снова протянул руку для рукопожатия пустоте. Трансляцию выступления действующего американского лидера вечером 22 апреля вели американские телеканалы.

Gage Skidmore Джо Байден

В своей речи Байден рассказал о реформах, которую намерена провести его администрация, а по ее окончании попрощался со зрителями, повернулся и протянул руку для рукопожатия пустоте, которая до того была за его спиной, а также что-то ей сказал.

После этого американский лидер снова повернулся и еще раз протянул руку пустоте, а затем вновь вернулся к зрителям, поблагодарив их за внимание.

Отметим, аналогичный случай произошел с Байденом 14 апреля, когда он после речи в штате Северная Каролина также протянул руку для рукопожатия пустоте.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в ходе своего выступления в штате Орегон президент США Джо Байден вновь оговорился, не сумев выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.