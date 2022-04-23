Москва, , 08:37 — REGNUM Французская автомобилестроительная корпорация Renault может продать свою долю в российском компании АвтоВАЗ одному из китайских автоконцернов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в госструктурах.

Предприятие «АвтоВАЗ» Lada.ru

«Рассматривается один из китайских автоконцернов», — цитирует агентство заявление источника.

23 марта в Renaul Group объявили о приостановке работы своего завода в Москве на фоне антироссийских санкций Евросоюза. Тогда же во французской корпорации сообщили об изучении возможных вариантов по дальнейшему участию в работе АвтоВАЗа.

Все акции АвтоВАЗа принадлежат компании ООО «Лада Авто Холдинг», являющейся совместным предприятием Renaul и Ростеха. Доля французской корпорации в совместном предприятии составляет 68%.

В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в отрасли сообщило, что Renault рассматривает возможность передачи своей доли в ООО «Лада Авто Холдинг» российскому инвестору. Отмечалось, что Renault не может передать свою долю Ростеху из-за санкций, введённых правительством ЕС в отношении российской госкорпорации.

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