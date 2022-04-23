Найроби, , 08:22 — REGNUM Третий президент Кении Мваи Кибаки скончался в возрасте 90 лет, передает Anadolu.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мой печальный долг — объявить нации о кончине Его Превосходительства Эмилио Мваи Кибаки, третьего президента Кении», — отметил в телеобращении к нации президент Кении Ухуру Кеньятта.

Кибаки проделал путь от преподавателя университета до члена парламента, министра кабинета, вице-президента и — президента. Будучи президентом, он ввел бесплатное начальное и среднее образование, и в школу начали ходить более 1 млн детей.

Кибаки был президентом Кении с 2002 по 2013 гг.