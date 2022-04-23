Париж, 23 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Продажи новых автомобилей во Франции в марте 2022 года оказались на 19,5% ниже, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Французской торговой палаты (CCFA).

Anakin732 Peugeot Citroen

Французский авторынок сохраняет отрицательную динамику десять месяцев подряд. За первый квартал 2022 года продажи новых авто во Франции упали на 17,3% по отношению к тому же периоду предыдущего года. Падение продаж объясняется сохраняющимися проблемами в сфере поставок электронных компонентов для автопрома.

Лидером французского рынка в марте стала компания Peugeot. В тройку также вошли две другие французские марки: Renault и Citroen. Замкнули пятёрку самых продаваемых автомобилей во Франции модели марок Dacia и Volkswagen.

По итогам 2021 года во Франции было продано 1 млн 659 тыс. новых автомобилей. В сравнении с 2020 годом рынок показал незначительный рост в 0,5%.