Амстердам, , 08:02 — REGNUM Власти Нидерландов собираются полностью отказаться от закупок газа, нефти и угля из России к концу 2022 года, 22 апреля сообщило издание Algeemen Dagblad со ссылкой на нидерландского министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Глава ведомство утверждает, что королевство сможет осуществить такие планы благодаря экономии энергии и импорту сжиженного газа из других стран. Йеттен добавил, что Нидерланды больше не намерены «финансировать российскую военную машину за счет газовых и нефтяных соглашений».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до осени 2022 года ЕС может избежать серьезных последствий при отказе от газа из России.

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