Москва, 23 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Надежду на открытие прямого авиасообщения из России в Куала-Лумпур выразил посол Малайзии в Москве Бала Чандран 22 апреля в интервью РИА Новости.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

Дипломат уточнил, что в настоящее время с российскими властями обсуждаются чартерные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Но помимо этого, в рамках совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству на повестке дня находится и вопрос прямого авиасообщения.

Чандран отметил, что он, как официальный представитель Малайзии в России, очень рассчитывает на то, что «Аэрофлот» в скором времени сможет открыть прямые авиарейсы в Куала-Лумпур. По мнению дипломата, решение вопроса о прямых рейсах между двумя странами очень актуально для обеих сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Малайзии изучат возможность поставок полупроводников и электроники в Россию.