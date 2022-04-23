Варшава, 23 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Решение об оплате российского газа в рублях будет приниматься Польшей исходя из той позиции, которую займет Еврокомиссия (ЕК). Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 22 апреля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа в Польшу

По словам главы правительства, Варшава ждет оценки Брюсселя по поводу того, нарушает ли санкции против России такой порядок расчетов или нет. Моравецкий отметил, что ЕК и все правовые службы ЕС должны крайне внимательно изучить этот вопрос и вынести заключение.

Он добавил, что, если оплата в рублях будет признана механизмом, не противоречащим санкционной политике, то все страны ЕС смогут принять самостоятельное решение по расчетам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что немецкие компании не должны оплачивать поставки российского газа рублями.