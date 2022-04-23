Амстердам, 23 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который стоит на вооружении Нидерландов, размещен и приведен в состояние боевой готовности в Словакии. Об этом 22 апреля сообщило на своем сайте нидерландское правительство.

Sivi Steys ЗРК Patriot

Работы по развертыванию Patriot осуществляются Нидерландами совместно с Германией. Нидерландские вооруженные силы предоставили Словакии один комплекс с несколькими системами запуска ракет, а немецкая сторона — два комплекса.

Нидерланды также направили 150 своих военнослужащих, которые занимались развертыванием ЗРК, а далее продолжат следить за его функционированием. Все комплексы, включая немецкие, должны будут нести дежурство рядом со словацким военным аэродромом под городом Слиачем как минимум полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен объявила о том, что Нидерланды собираются передать Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000, а обучением артиллеристов и материально-техническое обеспечением вооружения будет Германия.

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