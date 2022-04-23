Бамако, 23 апреля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Массовое захоронение обнаружили военные Мали (FAMA) возле лагеря, ранее занимаемого войсками Франции. Об этом 23 апреля передает Anadolu.

TM1972 Французские военные в Мали

«Останки в состоянии сильного разложения обнаружены в братской могиле недалеко от лагеря, занимаемого ранее французскими военными», — отмечается в заявлении генштаба армии Мали.

19 апреля армия Франции покинула передовую оперативную базу в Госси, передав ее военным Мали. Как уточняется в сообщении генштаба, «высокая степень разложения тел указывает на то, что массовое захоронение существовало задолго до передачи базы».

Минобороны Мали намерено начать расследование по данному инциденту.