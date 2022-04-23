Москва, , 07:09 — REGNUM Подъем заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией, в России возможен после майских праздников, во второй половине месяца. Такое заявление сделал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев 22 апреля в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил специалист, если опираться на данные по распространению новой волны заболеваемости в других странах, то можно сделать предположение, что в России подъём заболеваемости возможен во второй половине мая, сразу же после праздничных выходных. Это будет связано с тем, что во время праздников люди будут активнее перемещаться и контактировать друг с другом.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день самый высокий всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается в Китае, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. В этих странах зафиксировано распространение новых вариаций штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и BA.5. Ни один из них на данный момент в России официально не обнаружен. При этом специалист уточнил, что данные по секвенированию публикуются у нас в стране с задержкой около месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки госпитализировали более 2,6 тыс. человек с COVID-19.

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