Донецк, 23 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Зайцево, выпустив 10 снарядов калибра 122 мм.