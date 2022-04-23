Москва, 23 апреля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Соглашения по вопросу определения квоты на вылов российских лососёвых для японских рыболовных судов фактически пришли власти России и Японии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 23 апреля на сайте Управления рыболовства Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

Квота распространяется на 200-мильную исключительную экономическую зону Японии и определена, как и в прошлом году, в 2050 тонн. Компенсация установлена в размере до 300 млн 130 тыс. йен (около $2,3 млн), в зависимости от реальных размеров вылова. Оформление соглашения планируется на 25 апреля. К вылову российских лососёвых японские рыболовные суда смогут приступить в начале мая.

Соглашение по квоте на вылов рыбы для японских рыбаков в исключительной экономической зоне Японии заключается в связи с тем, что по международным законам рыба принадлежит той стране, в реках которой она нерестится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Японии обозначил принадлежащие России южные Курильские острова как «незаконно оккупированную» РФ территорию.