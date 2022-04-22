Венесуэла осудила решение ОАГ лишить Россию статуса наблюдателя
Каракас, 23 апреля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Решение Организации американских государств (ОАГ) приостановить статус России в качестве наблюдателя при этом международном объединении вызывает осуждение у Венесуэлы, 22 апреля заявил журналистам венесуэльский министр иностранных дел Феликс Пласенсия.
Он также назвал «позором» указанный шаг организации. По словам главы МИД, за этим решением стоят США, которые преследуют Россию в международных структурах. Пласенсия высказал предположение, что президент ОАГ Луис Альмагро может получать деньги от американского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США и постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств Анатолий Антонов заявил, что, приостановив статус России как постоянного наблюдателя при ОАГ, объединение оттолкнуло от себя надежного друга и сделала себя слабее.