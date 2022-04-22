Каракас, 23 апреля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Решение Организации американских государств (ОАГ) приостановить статус России в качестве наблюдателя при этом международном объединении вызывает осуждение у Венесуэлы, 22 апреля заявил журналистам венесуэльский министр иностранных дел Феликс Пласенсия.

Mppre.gob.ve Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия

Он также назвал «позором» указанный шаг организации. По словам главы МИД, за этим решением стоят США, которые преследуют Россию в международных структурах. Пласенсия высказал предположение, что президент ОАГ Луис Альмагро может получать деньги от американского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США и постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств Анатолий Антонов заявил, что, приостановив статус России как постоянного наблюдателя при ОАГ, объединение оттолкнуло от себя надежного друга и сделала себя слабее.