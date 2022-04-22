Азов, Ростовская область, 23 апреля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Саженец, выращенный из жёлудя от дуба Петра Великого, растущего в Санкт-Петербурге, высадят в исторической части Азова (Ростовская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Tim Дуб

«Азов станет первым из петровских населённых пунктов юга России, который присоединится к проекту «Дубрава императора Петра Великого». Саженец дуба, который окрепнет и превратится в могучее дерево, станет символом связи времён и всех петровских знаковых мест», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Саженец вырастили из жёлудей, собранных от дуба-патриарха (350 лет), который по преданию посадил Пётр I. Дуб растёт в Летнем саду, входит в реестр старейших деревьев России и с 2014 года имеет почётное звание «Дерево – памятник живой природы».

Что касается места высадки, то взятие Азова стало для Петра I первой крупной победой, что продемонстрировало возросшую силу русского оружия, возвысило Российское государство в глазах Европы, а главное – открыло путь в Азовское и Чёрное моря.