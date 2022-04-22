Вашингтон, 22 апреля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В особо проблемный период компания Nintendo US еженедельно получала в США более «тысячи» жалоб от владельцев консолей Switch, которые сталкивались с проблемой «дрифта» контроллеров Joy-Con. Об этом 22 апреля сообщает портал Kotaku.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Журналисты пообщались с бывшим руководителем ремонтной мастерской, у которой был заключён контракт с Nintendo на ремонт Switch. Он сказал, что в какой-то момент в сервис стали приносить «сотни» неисправных контроллеров, что сделало работу «очень напряжённой», привело к текучке кадров, а также к тому, что техники стали допускать «множество» ошибок при ремонте.

Мужчина рассказал, что в период с 2017 по 2018 годы Nintendo производила замену сломанных Joy-Con, но впоследствии компания решила изменить подход и контроллеры стали ремонтировать. Собеседник Kotaky сообщил, что в определённый момент сервисный центр Nintendo «с лёгкостью» мог принять в неделю около тысячи сломанных Joy-Con.

Напомним, в июне 2020 года президент Nintendo Шунтаро Фурукава принёс всем владельцам Switch извинения за проблемы с контроллерами Joy-Con. Тогда он заявил, что компания работает над повышением качестве своих продуктов, но при этом отказался от дополнительных комментариев, объяснив это тем, что в суд США подан коллективный иск по поводу проблем Joy-Con.