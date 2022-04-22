Эр-Рияд, , 22:09 — REGNUM Власти Саудовской Аравии запретили к показу в стране кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 22 апреля сообщил портал The Wrap.

Магия Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США

Издание отмечает, что официальная причина запрета не указывается, но, судя по всему, разрешение на показы картины не выдали из-за того, что в ней присутствует ЛГБТ-персонаж Америка Чавес, роль которого исполняет Сочил Гомес. Кинокомпания Disney отказалась давать комментарии журналистам по поводу произошедшего.

Отметим, что ранее Саудовская Аравия запретили к показу картину Marvel «Вечные», в которой один из персонажей также является гомосексуалистом. Аналогичным образом власти страны поступили с киномюзиклом «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, в котором есть герой, идентифицирующий себя как трансгендер.

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