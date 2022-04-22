Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Европейские страны смогут обходиться без российского газа не более шести месяцев, после чего их экономика ощутитзначительные негативные последствия отказа от поставок. Об этом заявил 22 апреля глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В течение ближайших шести месяцев Европа сможет жить при полном отказе от поставов. Но если отключение продлится до зимы ил более долгое время, это будет иметь значительные негативные последствия», — сказал он в интервью Agence France-Presse.

По словам Каммера, для выхода из ситуации европейским странам потребуется принять целый комплекс мер. Одной из них является поиск альтернативных источников поставок, чем уже обеспокоился ряд государств.

При этом, отметил представитель МВФ, чтобы смягчить эффект от возможного прекращения поставок в перспективе европейским потребителям необходимо уже сейчас снизить потребление энергоресурсов, чтобы обеспечить возможность пополнения запасов.