Москва, , 21:32 — REGNUM О решении сменить бренд сообщает 22 апреля банк «Тинькофф» в своём телеграм-канале. Ребрендинг будет проведён в этом году.

Олег Тиньков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение ещё более актуальным, — говорится в сообщении. — Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Тиньков 20 апреля в интернете оскорбительно высказался о жителях России, которые поддерживают спецоперацию на Украине.

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