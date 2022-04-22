Москва, 22 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. О решении сменить бренд сообщает 22 апреля банк «Тинькофф» в своём телеграм-канале. Ребрендинг будет проведён в этом году.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение ещё более актуальным, — говорится в сообщении. — Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Тиньков 20 апреля в интернете оскорбительно высказался о жителях России, которые поддерживают спецоперацию на Украине.