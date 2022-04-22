Тирана, 22 апреля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Мэр Тираны Эрион Велиай 22 апреля отметил Международный день земли, присоединившись к акции по посадке ста деревьев в городском парке.

Дарья Драй ИА REGNUM Посадка кедров

Как сообщает албанское новостное агентство Balkan Web, этой весной Тирана побила рекорд — за сезон было посажено свыше 114 тысяч деревьев. Такой масштаб озеленения стал возможен благодаря привлечению к этим мероприятиям школьников и бизнеса.

За семь лет проведения мероприятия по озеленению было посажено более двух миллионов деревьев. К 2030 году их число планируют довести до пяти миллионов.

Чиновник призвал тех, кто скептически относится к кампании по озеленению и считает ее «показухой», прогуляться вдоль озера и обратить внимание на свежие посадки.