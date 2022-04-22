Нижний Новгород, 22 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Постоянная комиссия по местному самоуправлению городской думы Нижнего Новгорода одобрила присвоение наименований трем новым улицам в Советском районе столицы Приволжья. Об этом стало известно в ходе заседания сегодня, 22 апреля.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

Члены комиссии единогласно поддержали предложение о том, чтобы назвать проспектом Героев Донбасса новую автомагистраль, которая свяжет улицы Генерала Ивлиева и Академика Сахарова.

Также одной из улиц в строящемся жилом комплексе «Цветы-2» будет присвоено имя Евгения Чазова — экс-министра здравоохранения СССР, выдающегося кардиолога и ученого, создавшего тромболитическую терапию.

Помимо этого, в целях увековечения памяти Героя Советского Союза Дмитрия Аристархова будет названа в его честь улица в новом жилом комплексе «Зенит-2».