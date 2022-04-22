Москва, , 17:50 — REGNUM Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России с нынешних 17% до 15% годовых. Об этом заявил 22 апреля старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На заседании 29 апреля мы ожидаем снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта — до 15%», — приводит его слова агентство «Прайм».

Как пояснил аналитик, прогноз основывается на том, что недельная инфляция в России замедлилась и уже вернулась к прошлогодним показателям. При этом курс рубля к доллару полностью отыграл падение конца февраля, а население вернуло в банковский сектор ранее снятые со счетов средства.

Эксперт добавил, что ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России вряд ли будет последним и к июлю-сентябрю воможно снижение показателя до 10%.

Как передавало ИА REGNUM, 8 апреля Банк России понизил ключевую ставку на три процентных пункта — с 20% до 17% годовых, при этом регулятор допустил возможность её дальнейшего понижения на ближайших заседаниях.