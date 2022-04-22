Москва, 22 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Переговоры российской стороны с Киевом состоялись 22 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале главы делегации России Владимира Мединского.

W-contact-an Владимир Ростиславович Мединский

Он разместил у себя сообщение о том, что 22 апреля состоялось «несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций».

Ранее в администрации президента России заявили, что поведение киевских представителей на переговорах повлияет на решение Москвы, проводить или нет прямые переговоры на высшем уровне с Украиной.