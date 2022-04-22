Москва, 22 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Нестабильная экономическая обстановка в РФ может способствовать окончательному уходу иностранных производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала прогнозы о том, что по итогам 2022 года инфляция в РФ может быть около 25%.

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«Среди явных причин разгона инфляции к концу года можно отметить только дефицит предложения на рынке, — сказала Скрыль. — Нестабильная обстановка может способствовать окончательному уходу иностранных производителей, тогда как российские ещё не смогут влиться в колею импортозамещения. Но, объективно смотря на текущую ситуацию, к концу года уровень инфляции никак не может быть выше 20% по причине сохранения консервативной политики ЦБ, высокой учетной ставки и превышения экспорта над импортом. Скорее мы будем наблюдать затухающие волны инфляционных процессов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что инфляция в РФ временно ушла вниз в связи с обвалом кредитования и падением продаж.