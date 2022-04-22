Киргизские силовики оказывают давление на людей, использующих символ Z
Бишкек, 22 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В столице Киргизии сотрудники патрульной милиции задержали владельца внедорожника, разместившего на своём автомобиле символ Z, передаёт госагентство «Кабар».
О том, что 44-летний мужчина нарисовал на окне багажника своей машины букву Z, правоохранителям сообщили некие очевидцы.
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Киргизские милиционеры доставили водителя в управление внутренних дел Первомайского района «для выяснения обстоятельств».
На каком основании правоохранители задержали автовладельца, в службе патрульной милиции Киргизии не сообщили.
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Отметим, что символ Z бишкекчанин нанёс в виде серии точек, используя при этом замазку для исправления помарок.
С учётом этого и места размещения, рисунок не мешал обзору во время управления машиной. Наносить рисунки на авто в таких случаях не запрещается.
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