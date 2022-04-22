Тетово, Северная Македония, , 16:26 — REGNUM В МВД Северной Македонии 22 апреля сообщили о том, что в городе Тетово был установлен муляж полицейского из картона с радаром с целью побудить водителей снизить скорость на дорогах.

Автомобили ГАИ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МВД отмечают, что мера доказала свою эффективность.

Планируется установка еще нескольких подобных муляжей к летнему периоду, когда традиционно наблюдается интенсификация движения.

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