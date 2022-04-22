В Македонии будут бороться с превышением скорости полицейские из картона
Тетово, Северная Македония, 22 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В МВД Северной Македонии 22 апреля сообщили о том, что в городе Тетово был установлен муляж полицейского из картона с радаром с целью побудить водителей снизить скорость на дорогах.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Автомобили ГАИ
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МВД отмечают, что мера доказала свою эффективность.
Планируется установка еще нескольких подобных муляжей к летнему периоду, когда традиционно наблюдается интенсификация движения.