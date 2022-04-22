Тетово, Северная Македония, 22 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В МВД Северной Македонии 22 апреля сообщили о том, что в городе Тетово был установлен муляж полицейского из картона с радаром с целью побудить водителей снизить скорость на дорогах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили ГАИ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МВД отмечают, что мера доказала свою эффективность.

Планируется установка еще нескольких подобных муляжей к летнему периоду, когда традиционно наблюдается интенсификация движения.